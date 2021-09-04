Бывший соперник Хабиба отказался назвать его лучшим бойцом в истории

Боец UFC Майкл Джонсон заявил, что он не считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории ММА.
«Трудно не поставить Джона Джонса на первое место в этом списке, учитывая то, каких чемпионов он побеждал. Хабиб? Он находится в верхней части списка, но не на самом верху. Я не могу поставить его на первое место, учитывая уровень соперников, которых он побеждал», — приводит слова Джонсона BJPenn.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
Нурмагомедов и Джонсон встречались в ноябре 2016 года, бой закончился победой Хабиба приёмом в третьем раунде.
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