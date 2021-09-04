Чарльз Оливейра: я не подписывал контракт на бой с Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра заявил, что ещё не подписал контракт на бой с Дастином Порье.
«Все говорят, что Порье будет со мной драться, но я не подписывал контракт, мы всё ещё ведём переговоры. Моя главная задача — быть готовым к встрече с любым соперником, кого бы ни выбрали в UFC. Я буду драться в декабре, неважно, против Порье или кого-то другого.
Порье сейчас — один из самых опасных парней в лёгком весе. Он всегда идёт вперёд, но я на другом уровне, как в стойке, так и в партере. Думаю, я смогу финишировать его», — приводит слова Чарльза Оливейры Sherdog.
Ранее сообщалось, что Оливейра и Порье проведут бой на турнире UFC 269, который состоится 11 декабря 2021 года.
Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — 10-м.
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