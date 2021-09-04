Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC Вегас 36 остался без одного из боёв предварительного карда

UFC Вегас 36 остался без одного из боёв предварительного карда
Комментарии

Американский боец UFC Джонатан Мартинес отказался от поединка с Марсело Рохо, который должен был пройти на турнире UFC Вегас 36, сообщает MMAJunkie. Мартинес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории на взвешивании, а после процедуры у бойца возникли физические осложнения, которые и стали причиной отмены боя.

Поединок должен был открыть вечер единоборств в Лас-Вегасе.

Мартинес в своей карьере провёл 16 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.

Марсело Рохо за карьеру принял участие в 23 официальных боях, одержав 16 побед и семь раз потерпев поражение.

UFC Вегас 36. Кард турнира

Основной кард

Дерек Брансон — Даррен Тилл
Том Аспинэлл — Сергей Спивак
Алекс Мороно — Давид Завада
Модестас Букаускас — Халил Раунтри
Пэдди Пимблетт — Луиджи Вендрамини.

Предварительный кард

Молли Маккэнн — Джи Йон Ким
Джек Шор — Людвик Шолинян
Джулиан Эроса — Чарльз Жорден
Дальча Лунгиамбула — Марк-Андре Баррио.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021