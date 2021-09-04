UFC Вегас 36 остался без одного из боёв предварительного карда

Американский боец UFC Джонатан Мартинес отказался от поединка с Марсело Рохо, который должен был пройти на турнире UFC Вегас 36, сообщает MMAJunkie. Мартинес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории на взвешивании, а после процедуры у бойца возникли физические осложнения, которые и стали причиной отмены боя.
Поединок должен был открыть вечер единоборств в Лас-Вегасе.
Мартинес в своей карьере провёл 16 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.
Марсело Рохо за карьеру принял участие в 23 официальных боях, одержав 16 побед и семь раз потерпев поражение.
UFC Вегас 36. Кард турнира
Основной кард
Дерек Брансон — Даррен Тилл
Том Аспинэлл — Сергей Спивак
Алекс Мороно — Давид Завада
Модестас Букаускас — Халил Раунтри
Пэдди Пимблетт — Луиджи Вендрамини.
Предварительный кард
Молли Маккэнн — Джи Йон Ким
Джек Шор — Людвик Шолинян
Джулиан Эроса — Чарльз Жорден
Дальча Лунгиамбула — Марк-Андре Баррио.
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