Хабиб Нурмагомедов: я слежу за «Рубином»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что следит за матчами казанского «Рубина» в РПЛ.



«Я слежу за «Рубином». Знаю, кто у вас тренер. В прошлом году следил за игрой Дениса Макарова. Но жалко, что вы его продали. Я смотрю матчи РПЛ. Что касается «Рубина», то это уже легендарная команда. Помню, как они играли с «Барселоной». Я болельщик «Реала», поэтому в тех играх поддерживал казанцев», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова «БИЗНЕС Online».



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.