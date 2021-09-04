Джошуа рассказал, что он чувствовал после нокдауна во время боя с Кличко

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа рассказал о моменте, который произошёл с ним во время боя с Владимиром Кличко в 2017-м. Во время шестого раунда американец бросился на добивание, но потратил слишком много сил и сам оказался в нокдауне.
«Это было самое худшее ощущение. В бою с Пулевым это тоже произошло. В третьем раунде я попал по нему и подумал: «Стоп, стоп». Но я продолжал его бить, думая про себя: «Стоп, стоп, стоп, стоп». Клянусь, я так думал. Затем я начал гоняться за ним по рингу и обстреливать его. Я думал: «Да, я задел его». А затем рефери начинает считать: «Один, два», и я подумал: «О, нет».
Это то, чему я учусь в боксе. Нужны навыки, в твоей голове должна присутствовать уверенность, необходимо отрабатывать, как ты будешь драться. Это одна из ключевых вещей в боксе. Нельзя тренироваться, а потом драться по-другому. Нужно отрабатывать движения головы, боксёрские навыки, манеру ведения боя, но также необходимо учиться эффективности», — приводит слова Джошуа The Sun.
Напомним, победу в поединке одержал Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.
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