Боец лиги Хабиба Тамерлан Кабулов посвятил свою победу жертвам трагедии Беслана

Боец Тамерлан Кабулов дал интервью после победного боя с Азаматом Маркабаевым на юбилейном турнире Eagle Fighting Championship.

«Спасибо организации. Спасибо Азамату, желаю ему скорейшего выздоровления. Также хочу сказать спасибо своей команде «Алания ММА». Посвящаю свою победу жертвам трагедии Беслана», — сказал Кабулов.

Эта победа стала для Тамерлана Кабулова 12-й в профессиональной карьере. Боец имеет также 9 поражений.

Для Азамата Маркабаева это был третий бой в рамках лиги. Дебют у него состоялся на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в сентябре 2020 года, где он единогласным решением проиграл Никите Балтабаеву.

Напомним, владельцем лиги Eagles Fighting Championship является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.