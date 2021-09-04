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Боец лиги Хабиба Тамерлан Кабулов посвятил свою победу жертвам трагедии Беслана

Боец лиги Хабиба Тамерлан Кабулов посвятил свою победу жертвам трагедии Беслана
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Боец Тамерлан Кабулов дал интервью после победного боя с Азаматом Маркабаевым на юбилейном турнире Eagle Fighting Championship.

«Спасибо организации. Спасибо Азамату, желаю ему скорейшего выздоровления. Также хочу сказать спасибо своей команде «Алания ММА». Посвящаю свою победу жертвам трагедии Беслана», — сказал Кабулов.

Эта победа стала для Тамерлана Кабулова 12-й в профессиональной карьере. Боец имеет также 9 поражений.

Для Азамата Маркабаева это был третий бой в рамках лиги. Дебют у него состоялся на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в сентябре 2020 года, где он единогласным решением проиграл Никите Балтабаеву.

Напомним, владельцем лиги Eagles Fighting Championship является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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