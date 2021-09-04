Конор Макгрегор пожаловался на отношение коллег после травмы

Боец UFC Конор Макгрегор рассказал, что его коллеги не оказали ему никакой поддержки после травмы ноги, которую ирландец получил в бою с Дастином Порье.



«С тех пор как я получил эту ужасную травму, мои коллеги почти не поддерживали меня, а фактически с точностью до наоборот — выпустили свои когти. Но можете не беспокоиться! Мне нравятся подковырки этих мелких сучек, ведь мы ещё с ними увидимся. Всем счастливой ранней субботы!» — написал Макгрегор в своём «инстаграме».

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.



Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.