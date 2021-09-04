Хабиб Нурмагомедов — о карьере футболиста: За «КАМАЗ» можно сыграть. Я сам как «КАМАЗ»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов в шутливой форме ответил на вопрос по поводу карьеры футболиста. Бойцу несколько раз предлагали перейти в «КАМАЗ» (Набережные Челны).
«Мне много раз отправляли это приглашение. За «КАМАЗ», наверное, как раз можно сыграть. Я сам как «КАМАЗ». А за топовые клубы выступать мне ещё рано», — цитирует Нурмагомедова «БИЗНЕС Online».
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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