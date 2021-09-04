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Эроса удушающим приёмом победил Жордена на UFC Вегас 36

Эроса удушающим приёмом победил Жордена на UFC Вегас 36
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Сегодня, в ночь с 4 на 5 сентября, проходит турнир UFC Вегас 36. В одном из боёв предварительного карда американец Джулиан Эроса удушающим приёмом одержал победу в бою с Чарльзом Жорденом из Канады.

UFC Вегас 36. Кард турнира

Основной кард

Дерек Брансон — Даррен Тилл
Том Аспинэлл — Сергей Спивак
Алекс Мороно — Давид Завада
Модестас Букаускас — Халил Раунтри
Пэдди Пимблетт — Луиджи Вендрамини.

Предварительный кард

Молли Маккэнн — Джи Йон Ким
Джек Шор — Людвик Шолинян
Джулиан Эроса — Чарльз Жорден
Дальча Лунгиамбула — Марк-Андре Баррио.

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