Эроса удушающим приёмом победил Жордена на UFC Вегас 36

Сегодня, в ночь с 4 на 5 сентября, проходит турнир UFC Вегас 36. В одном из боёв предварительного карда американец Джулиан Эроса удушающим приёмом одержал победу в бою с Чарльзом Жорденом из Канады.

UFC Вегас 36. Кард турнира



Основной кард



Дерек Брансон — Даррен Тилл

Том Аспинэлл — Сергей Спивак

Алекс Мороно — Давид Завада

Модестас Букаускас — Халил Раунтри

Пэдди Пимблетт — Луиджи Вендрамини.

Предварительный кард



Молли Маккэнн — Джи Йон Ким

Джек Шор — Людвик Шолинян

Джулиан Эроса — Чарльз Жорден

Дальча Лунгиамбула — Марк-Андре Баррио.