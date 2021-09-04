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Украинец Шолинян уступил Джеку Шору на турнире UFC Вегас 36

Украинец Шолинян уступил Джеку Шору на турнире UFC Вегас 36
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Украинский боец смешанных единоборств Людвик Шолинян проиграл Джеку Шору из Уэльса решением судей на турнире UFC Вегас 36.

После этой победы рекорд валлийца составил 15-0-0. Шолинян идёт с рекордом 9-1-2.

В главном бою вечера пятый номер рейтинга средней весовой категории Дерек Брансон встретится с седьмым в списке лучших бойцов дивизиона Дарреном Тиллом.

Перед этим зрителей ждёт поединок между Сергеем Спиваком, который в последний момент согласился заменить выбывшего Сергея Павловича, и восходящей звездой тяжёлой весовой категории Томом Аспиналлом.

UFC Вегас 36. Кард турнира

Основной кард

Дерек Брансон — Даррен Тилл
Том Аспиналл — Сергей Спивак
Алекс Мороно — Давид Завада
Модестас Букаускас — Халил Раунтри
Пэдди Пимблетт — Луиджи Вендрамини.

Предварительный кард

Молли Маккэнн — Джи Йон Ким
Джек Шор — Людвик Шолинян
Джулиан Эроса — Шарль Журден
Далча Лунгиамбула — Марк-Андре Баррио.

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