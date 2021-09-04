Украинец Шолинян уступил Джеку Шору на турнире UFC Вегас 36

Украинский боец смешанных единоборств Людвик Шолинян проиграл Джеку Шору из Уэльса решением судей на турнире UFC Вегас 36.
После этой победы рекорд валлийца составил 15-0-0. Шолинян идёт с рекордом 9-1-2.
В главном бою вечера пятый номер рейтинга средней весовой категории Дерек Брансон встретится с седьмым в списке лучших бойцов дивизиона Дарреном Тиллом.
Перед этим зрителей ждёт поединок между Сергеем Спиваком, который в последний момент согласился заменить выбывшего Сергея Павловича, и восходящей звездой тяжёлой весовой категории Томом Аспиналлом.
UFC Вегас 36. Кард турнира
Основной кард
Дерек Брансон — Даррен Тилл
Том Аспиналл — Сергей Спивак
Алекс Мороно — Давид Завада
Модестас Букаускас — Халил Раунтри
Пэдди Пимблетт — Луиджи Вендрамини.
Предварительный кард
Молли Маккэнн — Джи Йон Ким
Джек Шор — Людвик Шолинян
Джулиан Эроса — Шарль Журден
Далча Лунгиамбула — Марк-Андре Баррио.
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