Определились победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Кемерово

В субботу, 4 сентября, в Кемерово завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Соревнования проходили в 13 весовых категориях.
Результаты финальных поединков.
До 48 кг:
Эдмонд Худоян единогласным решением судей победил Игоря Царегородцева.
Бронзовыми призёрами стали Шамиль Котлубаев и Аминтаза Бекишев.
До 51 кг:
Ахтем Закиров раздельным решением судей победил Василия Егорова.
Бронзовыми призёрами стали Евгений Мартынов и Баир Батлаев.
До 54 кг:
Курбан Байранбеков единогласным решением судей победил Максима Чернышева.
Бронзовыми призёрами стали Аскер Тамбиев и Альберт Гатауллин.
До 57 кг:
Эдуард Саввин единогласным решением судей победил Сергея Ярулина.
Бронзовыми призёрами стали Никита Федорченко и Павел Гунченко.
До 60 кг:
Всеволод Шумков единогласным решением судей победил Артура Субханкулова.
Бронзовыми призёрами стали Ренат Хузахметов и Джамал Бадрутдинов.
До 63,5 кг:
Илья Шакиров единогласным решением судей победил Руслана Пидгирняка.
Бронзовыми призёрами стали Ислам Меджидов и Магомед Шамсаев.
До 67 кг:
Евгений Кооль единогласным решением судей победил Тархана Идигова.
Бронзовыми призёрами стали Алиса Шарифов и Сино Собиров.
До 71 кг:
Вадим Мусаев раздельным решением судей победил Юрия Осипова.
Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Захаров и Иван Ступин.
До 75 кг:
Джамбулат Бижамов единогласным решением судей победил Мурада Рабаданова.
Бронзовыми призёрами стали Павел Сосулин и Дмитрий Муратов.
До 80 кг:
Савелий Садома единогласным решением судей победил Андрея Косенкова.
Бронзовыми призёрами стали Тамерлан Казиев и Руслан Колесников.
До 86 кг:
Шарабутдин Атаев единогласным решением судей победил Вадима Щеблыкина.
Бронзовыми призёрами стали Антон Зайцев и Василий Зверян.
До 92 кг:
Андрей Стоцкий единогласным решением судей победил Владимира Узуняна.
Бронзовыми призёрами стали Алексей Зобнин и Тимур Гамзатов.
Свыше 92 кг:
Марк Петровский раздельным решением судей победил Ярослава Дороничева.
Бронзовыми призёрами стали Алексей Дронов и Эмин Хатаев.
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