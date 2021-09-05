Определились победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Кемерово

В субботу, 4 сентября, в Кемерово завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Соревнования проходили в 13 весовых категориях.

Результаты финальных поединков.

До 48 кг:

Эдмонд Худоян единогласным решением судей победил Игоря Царегородцева.

Бронзовыми призёрами стали Шамиль Котлубаев и Аминтаза Бекишев.



До 51 кг:

Ахтем Закиров раздельным решением судей победил Василия Егорова.

Бронзовыми призёрами стали Евгений Мартынов и Баир Батлаев.



До 54 кг:

Курбан Байранбеков единогласным решением судей победил Максима Чернышева.

Бронзовыми призёрами стали Аскер Тамбиев и Альберт Гатауллин.



До 57 кг:

Эдуард Саввин единогласным решением судей победил Сергея Ярулина.

Бронзовыми призёрами стали Никита Федорченко и Павел Гунченко.



До 60 кг:

Всеволод Шумков единогласным решением судей победил Артура Субханкулова.

Бронзовыми призёрами стали Ренат Хузахметов и Джамал Бадрутдинов.



До 63,5 кг:

Илья Шакиров единогласным решением судей победил Руслана Пидгирняка.

Бронзовыми призёрами стали Ислам Меджидов и Магомед Шамсаев.



До 67 кг:

Евгений Кооль единогласным решением судей победил Тархана Идигова.

Бронзовыми призёрами стали Алиса Шарифов и Сино Собиров.



До 71 кг:

Вадим Мусаев раздельным решением судей победил Юрия Осипова.

Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Захаров и Иван Ступин.



До 75 кг:

Джамбулат Бижамов единогласным решением судей победил Мурада Рабаданова.

Бронзовыми призёрами стали Павел Сосулин и Дмитрий Муратов.



До 80 кг:

Савелий Садома единогласным решением судей победил Андрея Косенкова.

Бронзовыми призёрами стали Тамерлан Казиев и Руслан Колесников.



До 86 кг:

Шарабутдин Атаев единогласным решением судей победил Вадима Щеблыкина.

Бронзовыми призёрами стали Антон Зайцев и Василий Зверян.



До 92 кг:

Андрей Стоцкий единогласным решением судей победил Владимира Узуняна.

Бронзовыми призёрами стали Алексей Зобнин и Тимур Гамзатов.



Свыше 92 кг:

Марк Петровский раздельным решением судей победил Ярослава Дороничева.

Бронзовыми призёрами стали Алексей Дронов и Эмин Хатаев.