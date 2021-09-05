Скандальный британец Пимблетт ярким нокаутом дебютировал в UFC

В эти минуты в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В основном карде выступил скандальный дебютант лиги Пэдди Пимблетт. Его соперником стал Луиджи Вендрамини.
Бразилец уверенно начал схватку, несколько раз потряс оппонента и был близок к досрочной победе. Но Пимблетт выдержал натиск оппонента, а на последней минуте первого раунда сам перешёл в наступление и нокаутировал противника.
Таким образом, эпатажный боец ярко дебютировал в UFC. Ещё до подписания контракта с американским промоушеном британец успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а недавно Пимблетт раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, за что получил множество неприятных сообщений в социальных сетях.
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