Скандальный британец Пимблетт ярким нокаутом дебютировал в UFC

В эти минуты в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В основном карде выступил скандальный дебютант лиги Пэдди Пимблетт. Его соперником стал Луиджи Вендрамини.

Бразилец уверенно начал схватку, несколько раз потряс оппонента и был близок к досрочной победе. Но Пимблетт выдержал натиск оппонента, а на последней минуте первого раунда сам перешёл в наступление и нокаутировал противника.



Таким образом, эпатажный боец ярко дебютировал в UFC. Ещё до подписания контракта с американским промоушеном британец успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а недавно Пимблетт раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, за что получил множество неприятных сообщений в социальных сетях.