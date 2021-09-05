Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему он не дал интервью Юрию Дудю, а также назвал любимого журналиста.

«Почему отказал Дудю? По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали. Я тогда так, как сейчас, интервью не раздавал, старался эмоционально не распыляться. Интервью забирают энергетику, а на тот момент не хотел. У него больше хайпа там. Не мой формат.

Если сравнивать с Познером — это другой уровень. От Познера предложений не было, но принял бы с удовольствием. Он мой любимый журналист. Очень много смотрю его беседы с людьми, а это всегда серьёзные люди, в возрасте, состоявшиеся личности. Мне это интересно. То, как он задает вопросы: он старается психологически ломать, я это чувствую. Ещё он хорошо знает историю. Мне было бы интересно с ним пообщаться.

Ургант? А я не был? Вроде бы не звал. Не помню. Но у него, кажется, там и не совсем интервью. А, всё, вспомнил. Шоу! Ну я не считаю, что это интервью. Это просто «ха-ха», — приводит слова Хабиба Sport24.