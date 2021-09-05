«В UFC теперь новый король». Пэдди Пимблетт прокомментировал дебют в организации

Скандальный дебютант UFC 26-летний британец Пэдди Пимблетт прокомментировал свой дебютный бой в лиге.

«Люди думают, что я простой грэпплер, и я просто закрыл им всем рот. Я могу ударить, я могу бороться. Здесь теперь новый король», – сказал Пимблетт после боя.

Соперником Пимблетта был 25-летний представитель Бразилии Луиджи Вендрамини. Бразилец уверенно начал схватку, несколько раз хорошо пробил по оппоненту и был близок к досрочной победе. Но Пимблетт выдержал натиск оппонента, а на последней минуте первого раунда сам перешёл в наступление и нокаутировал противника, ярко дебютировав в UFC. Именно Пимблетту и удалось выиграть бонус за выступление вечера в размере $ 50 тыс.

Напомним, что до подписания контракта с американским промоушеном Пэдди Пимблетт успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а недавно раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, за что получил множество неприятных сообщений в социальных сетях.