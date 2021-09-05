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В UFC официально подтвердили бой Армана Царукяна и Кристоса Гиагоса

В UFC официально подтвердили бой Армана Царукяна и Кристоса Гиагоса
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В UFC официально подтвердили бой Армана Царукяна и Кристоса Гиагоса на UFC Вегас 37, который состоится 19 сентября.

Последний раз Царукян бился на турнире UFC 257 в январе 2021 года. Тогда он уверенно победил Мэтта Фриволу. Всего в UFC у Армана три победы и одно поражение, которое он потерпел в дебютной встрече. В конце апреля россиянин сообщал, что хочет подраться с Дэном Хукером. Последний раз тот появлялся в клетке на одном турнире с Арманом в январе 2021 года, тогда Дэн нокаутом проиграл Майклу Чендлеру.

Напомним, сегодня, в ночь с 4 на 5 сентября, прошёл турнир UFC Вегас 36, где в главном бою встретились Дерек Брансон и Дарен Тилл. Победу в поединке одержал Брансон, применив удушающий приём.

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