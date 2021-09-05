В UFC официально подтвердили бой Армана Царукяна и Кристоса Гиагоса
Поделиться
В UFC официально подтвердили бой Армана Царукяна и Кристоса Гиагоса на UFC Вегас 37, который состоится 19 сентября.
Последний раз Царукян бился на турнире UFC 257 в январе 2021 года. Тогда он уверенно победил Мэтта Фриволу. Всего в UFC у Армана три победы и одно поражение, которое он потерпел в дебютной встрече. В конце апреля россиянин сообщал, что хочет подраться с Дэном Хукером. Последний раз тот появлялся в клетке на одном турнире с Арманом в январе 2021 года, тогда Дэн нокаутом проиграл Майклу Чендлеру.
Напомним, сегодня, в ночь с 4 на 5 сентября, прошёл турнир UFC Вегас 36, где в главном бою встретились Дерек Брансон и Дарен Тилл. Победу в поединке одержал Брансон, применив удушающий приём.
Новость по темеБрансон после боя с Тиллом бросил вызов Адесанье
Комментарии
- 5 сентября 2021
-
14:26
-
12:55
-
11:37
-
11:11
-
10:52
-
10:10
-
09:33
-
08:41
-
01:32
-
01:14
-
00:32
-
00:26
-
00:17
- 4 сентября 2021
-
23:34
-
23:19
-
22:29
-
21:37
-
20:16
-
18:31
-
17:46
-
16:31
-
16:05
-
15:16
-
14:28
-
13:53
-
12:58
-
11:02
-
09:43
-
07:07
-
06:36
-
00:44
- 3 сентября 2021
-
22:47
-
21:52
-
20:45
-
19:41
Партнерский контент