Оливейра предложил Тиллу потренироваться вместе после его поражения на UFC Вегас 36

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поддержал Даррена Тилла, который сегодня, в ночь с 4 на 5 сентября, уступил Дереку Брансону на UFC Вегас 36.

«Не опускайте голову, никогда не сдавайтесь! Бог видит всё. Вернитесь домой, вернитесь в спортзал — тренируйтесь и посвятите себя себе.



Даррен Тилл, привет. Если тебе нужна наша поддержка, давай тренироваться вместе», — написал в своём «твиттере» Чарльз Оливейра.

Тилл проиграл свой четвёртый бой из пяти последних. Всего на счету англичанина 18 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения.

Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера.