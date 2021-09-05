Оливейра предложил Тиллу потренироваться вместе после его поражения на UFC Вегас 36
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Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поддержал Даррена Тилла, который сегодня, в ночь с 4 на 5 сентября, уступил Дереку Брансону на UFC Вегас 36.
«Не опускайте голову, никогда не сдавайтесь! Бог видит всё. Вернитесь домой, вернитесь в спортзал — тренируйтесь и посвятите себя себе.
Даррен Тилл, привет. Если тебе нужна наша поддержка, давай тренироваться вместе», — написал в своём «твиттере» Чарльз Оливейра.
Тилл проиграл свой четвёртый бой из пяти последних. Всего на счету англичанина 18 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения.
Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера.
Новость по темеБрансон победил Тилла в главном бою турнира UFC Вегас 36
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