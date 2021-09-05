В UFC подтвердили бой Иона Куцелабы и Дэвина Кларка

Молдавский боец UFC Ион Куцелаба встретится с американским спортсменом Дэвином Кларком на турнире UFC Fight Night 192, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает пресс-служба UFC в «Инстаграме».
Ион Куцелаба не выигрывал уже в трёх поединках в UFC. В последний раз в октагон он выходил 1 мая 2021 года, сведя к ничейному исходу поединок с Дастином Джейкоби. Всего в последних пяти поединках Куцелаба потерпел три поражения, один раз победил и один бой закончился вничью. На счету Куцелабы 23 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, шесть раз потерпел поражение, один бой завершился вничью и один не был засчитан.
Дэвин Кларк 28 ноября 2020 года проиграл Энтони Смиту и с тех пор в октагоне не появлялся. Всего на его счету 17 боёв в смешанных единоборствах, в которых он 12 раз одержал победу и пять раз проиграл.
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