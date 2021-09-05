Александр Емельяненко: Тактаров — старый маразматик. Лживый двуличный дебил

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко жёстко высказался в адрес ветерана смешанных единоборств Олега Тактарова.



«Тактаров – старый маразматик, потерявший свои последние инстинкты самосохранения. Он лживый двуличный дебил. Сегодня он сидит с тобой за одним столом, а завтра говорит тебе за спину.



Дед бесится, что никому не интересен. Всё говорит про меня, про Хабиба, а ему звонят лишь для того, чтобы он про нас давал комментарии», — приводит слова Александра Емеяльненко «ВсеПроСпорт».



Олег Тактаров дебютировал в смешанных единоборствах в 1993 году. Последний поединок он провёл в апреле 2008 года. Всего на его счету 24 боя в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, ещё два поединка завершились вничью.