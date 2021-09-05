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Александр Емельяненко: Тактаров — старый маразматик. Лживый двуличный дебил

Александр Емельяненко: Тактаров — старый маразматик. Лживый двуличный дебил
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко жёстко высказался в адрес ветерана смешанных единоборств Олега Тактарова.

«Тактаров – старый маразматик, потерявший свои последние инстинкты самосохранения. Он лживый двуличный дебил. Сегодня он сидит с тобой за одним столом, а завтра говорит тебе за спину.

Дед бесится, что никому не интересен. Всё говорит про меня, про Хабиба, а ему звонят лишь для того, чтобы он про нас давал комментарии», — приводит слова Александра Емеяльненко «ВсеПроСпорт».

Олег Тактаров дебютировал в смешанных единоборствах в 1993 году. Последний поединок он провёл в апреле 2008 года. Всего на его счету 24 боя в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, ещё два поединка завершились вничью.

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