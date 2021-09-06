Холифилду не выдают лицензию из-за возраста, бой с Белфортом хотят перенести в другой штат

Поединок, в котором должны встретиться бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт могут перенести из Лос-Анджелеса во Флориду, сообщает BloodyElbow. Атлетическая комиссия Калифорнии отказала Холифилду в выдаче лицензии из-за возраста — Эвандеру исполнилось 58 лет. Организаторы рассчитывают получить разрешение на бой во Флориде.



Напомним, изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста на коронавирус у де ла Хойи он был заменён на Холифилда.



Белфорт в ММА одержал 26 побед и потерпел 14 поражений. В боксе у него пока был лишь один бой, который он выиграл.