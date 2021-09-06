Хабиб Нурмагомедов назвал топ-3 самых сумасшедших матчей в истории футбола

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, какие футбольные матчи считает самыми сумасшедшими в истории. Он выделил финал Лиги чемпионов 2005 года «Милан» — «Ливерпуль» (3:3, победа «Ливерпуля» по пенальти), ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2002/2003 «Манчестер Юнайтед» — «Реал» (4:3, дальше прошёл «Реал», выигравший первую встречу 3:1) и финал чемпионата мира 2006 года Италия — Франция (1:1, победа Италии по пенальти).

«Ливерпуль» — «Милан» в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. «Манчестер» — «Реал» в 2003 году. Ещё для меня по накалу очень интересным и интригующим получился финал чемпионата мира 2006 года, когда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан красную карточку получил», — приводит слова Нурмагомедова «Спорт-экспресс».