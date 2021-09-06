Хабиб Нурмагомедов назвал топ-3 самых сумасшедших матчей в истории футбола

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, какие футбольные матчи считает самыми сумасшедшими в истории. Он выделил финал Лиги чемпионов 2005 года «Милан» — «Ливерпуль» (3:3, победа «Ливерпуля» по пенальти), ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2002/2003 «Манчестер Юнайтед» — «Реал» (4:3, дальше прошёл «Реал», выигравший первую встречу 3:1) и финал чемпионата мира 2006 года Италия — Франция (1:1, победа Италии по пенальти).
«Ливерпуль» — «Милан» в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. «Манчестер» — «Реал» в 2003 году. Ещё для меня по накалу очень интересным и интригующим получился финал чемпионата мира 2006 года, когда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан красную карточку получил», — приводит слова Нурмагомедова «Спорт-экспресс».
- 6 сентября 2021
-
08:50
-
08:30
-
08:00
-
00:48
- 5 сентября 2021
-
23:02
-
21:17
-
20:56
-
19:56
-
18:14
-
16:30
-
14:26
-
12:55
-
11:37
-
11:11
-
10:52
-
10:10
-
09:33
-
08:41
-
01:32
-
01:14
-
00:32
-
00:26
-
00:17
- 4 сентября 2021
-
23:34
-
23:19
-
22:29
-
21:37
-
20:16
-
18:31
-
17:46
-
16:31
-
16:05
-
15:16
-
14:28
-
13:53