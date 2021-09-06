Григорий Дрозд отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова о ринг-гёрлз

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявившего о ненужности ринг-гёрлз в смешанных единоборствах.

«Это его личное высказывание, я бы так никогда не сказал. Весь мир давно это принял, и это является частью шоу.

Лично мне приятно смотреть на красивых девушек, зрители, очевидно, на них реагируют. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно нормальная вещь, которая происходит в профессиональном боксе. Но Хабиб считает по-другому, это его право», — приводит слова Дрозда «Р-Спорт».

Ранее Нурмагомедов высказался об отношении к ринг-гёрлз — девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.

«Давайте так, вот ринг-гёрлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это моё личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — заявил ранее Нурмагомедов.