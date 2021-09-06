Илья Варламов подробно ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о России и Дагестане

Известный блогер Илья Варламов отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Нурмагомедов заявил, что почти вся западная Россия питается электроэнергией Дагестана, но «мы живём бедно».



Новость по теме Хабиб: почти вся западная Россия питается электроэнергией Дагестана. Но мы живём бедно

«Скорее всего, Хабиб имел в виду Чиркейскую ГЭС — самую мощную на Северном Кавказе. Все ГЭС Дагестана вместе взятые вырабатывают в среднем 5 миллиардов кВт·ч электроэнергии в год. В прошлом году они произвели 3,77 млрд кВт·ч, в том числе Чиркейская ГЭС — 1,6 млрд кВт·ч.

Хватает ли этого, чтобы снабжать электричеством весь Дагестан и отправлять его в Россию? Вовсе нет. За 2020 год Дагестан потребил почти 6,9 млрд кВт·ч электроэнергии. Получается, Дагестан производит в 1,8 раза меньше энергии, чем потребляет. А если считать одну Чиркейскую ГЭС, она генерирует почти в 4,4 раза меньше потребностей республики.

Дагестан сегодня — энергодефицитный регион, и никакая Чиркейская ГЭС тут не помогает. Дагестан не снабжает электроэнергией не только «всю западную часть России», но даже сам себя! Проще говоря, это Дагестан получает электричество от остальной России, а не наоборот», — написал Варламов в своём «инстаграме».