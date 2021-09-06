Хабиб Нурмагомедов: если бы не рефери, Конор Макгрегор погиб бы

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде.

По словам Хабиба, если бы рефери Херб Дин не вмешался, Конор лишился бы жизни.

«Херб Дин, откровенно говоря, просто спас ему жизнь. Это сто процентов.

Представьте, что было бы, если бы там не было Херба Дина. Конор погиб бы. Он стучал, но я крепко держал его. Хербу Дину пришлось отдирать его от меня рывком», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу iAmTheBay.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, у Макгрегора 22 победы и шесть поражений.