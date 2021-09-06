А. Емельяненко: боя с Тарасовым не будет. Будет избиение
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с блогером Артёмом Тарасовым. Боксёрский бой Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября.
Емельяненко заявил, что конкурентного боя с Тарасовым не получится.
«18 сентября боя с Тарасовым не будет — будет избиение Тарасова. Потом 4 ноября будет избиение Джигана. Я сейчас самый востребованный боец в интернете, поэтому, думаю, между этим мне поступит ещё одно предложение и я проведу ещё один бой.
Поступили предложения от менеджеров и промоутеров Дацика подраться с ним по правилам. Но сейчас у меня очень плотный график, поэтому когда будет время, то и Дацика побью», — рассказал спортсмен в эфире Comedy Radio.
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