А. Емельяненко: боя с Тарасовым не будет. Будет избиение

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с блогером Артёмом Тарасовым. Боксёрский бой Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября.

Емельяненко заявил, что конкурентного боя с Тарасовым не получится.

«18 сентября боя с Тарасовым не будет — будет избиение Тарасова. Потом 4 ноября будет избиение Джигана. Я сейчас самый востребованный боец в интернете, поэтому, думаю, между этим мне поступит ещё одно предложение и я проведу ещё один бой.

Поступили предложения от менеджеров и промоутеров Дацика подраться с ним по правилам. Но сейчас у меня очень плотный график, поэтому когда будет время, то и Дацика побью», — рассказал спортсмен в эфире Comedy Radio.