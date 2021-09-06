Ринг-гёрл UFC подробно ответила Хабибу Нурмагомедову на его слова о «самых ненужных людях»

Ринг-гёрл UFC Арианни Селесте выступила с заявлением, ответив экс-чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Ранее он заявил, что ринг-гёрлз — это «самое ненужное в единоборствах».

«Я проработала в этой индустрии более 15 лет и поняла, что в таких случаях лучше просто не обращать внимание. В течение этих 15 лет мы были непросто ринг-гёрлз. Мы посвятили это время продвижению UFC и выражали любовь и уважение к нашим преданным фанатам, путешествуя по миру и выступая перед ними. Мир сильно очень изменился, но всё равно я чувствую энергию и любовь всякий раз, как выступаю перед аудиторией.

Мне потребовалось 15 лет упорного труда и самоотверженности, чтобы: стать абсолютно независимой, обеспеченной женщиной, которая не боится рисковать и строить своё будущее; инвестировать в недвижимость и стать владелицей не одного, а сразу трёх объектов, причём один из них — в Лос-Анджелесе, что очень дорого.

Ты можешь называть нас бесполезными, но для таких людей, как я, которые работают так усердно, эти слова нисколько не трогают. Моя жизнь слишком хороша, чтобы это сделало меня несчастной. Ты не обязан испытывать ко мне симпатию. Но ты будешь меня уважать!

И последнее, но не менее важное. Скажи, неужели вам с репортёрами больше не о чем поговорить, кроме как о ринг-гёрлз? Наверняка есть гораздо более интересные вещи!» — написала Селесте в своём «инстаграме».