Хабиб Нурмагомедов раскрыл свой гонорар за первый бой в MMA

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько заработал за первый поединок в смешанных единоборствах. Нурмагомедов дебютировал в MMA с победы над представителем Азербайджана Вусалом Байрамовым, бой состоялся в Полтаве (Украина) в сентябре 2008 года.
«За первый бой в ММА я заработал $ 2000. Мне было 19 лет. Отец сказал, что пора перебираться в профессионалы, и мне предложили первого соперника.
Я спросил: правда дадите две тысячи за один бой, серьёзно? Отвечают: да. Тогда это были большие деньги, 13 лет прошло. Я посмотрел его бои и подумал: лёгкие деньги, поехали.
Бой был на Украине. «Финишировал» соперника в первые пару минут боя. Забрал деньги и поехал домой», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу iAmTheBay.
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