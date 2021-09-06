Хабиб Нурмагомедов раскрыл свой гонорар за первый бой в MMA

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько заработал за первый поединок в смешанных единоборствах. Нурмагомедов дебютировал в MMA с победы над представителем Азербайджана Вусалом Байрамовым, бой состоялся в Полтаве (Украина) в сентябре 2008 года.

«За первый бой в ММА я заработал $ 2000. Мне было 19 лет. Отец сказал, что пора перебираться в профессионалы, и мне предложили первого соперника.

Я спросил: правда дадите две тысячи за один бой, серьёзно? Отвечают: да. Тогда это были большие деньги, 13 лет прошло. Я посмотрел его бои и подумал: лёгкие деньги, поехали.

Бой был на Украине. «Финишировал» соперника в первые пару минут боя. Забрал деньги и поехал домой», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу iAmTheBay.