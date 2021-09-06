Опубликована афиша матча-реванша Магомед Исмаилов — Владимир Минеев. Фото

В «Инстаграме» появилась афиша второго поединка с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Бой состоится в Сочи 16 октября.

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Поединок Минеева и Исмаилова состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global в Сочи на WoW Arena. Это будет вторая очная встреча бойцов. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей.

На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.