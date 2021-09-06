Президент «Легион-Динамо» оценил ситуацию вокруг контракта с Хабибом Нурмагомедовым

Президент футбольного клуба «Легион-Динамо» (Махачкала) Шамиль Лахиялов рассказал, как обстоят дела с возможным подписанием контракта с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Лахиялов объявил, что предложил Нурмагомедову контракт, боец пока не поставил подпись.
«Сегодня-завтра ждём от Хабиба информацию. Ему и прилетать необязательно. Контракт можно подписать удалённо.
Он в курсе, что 7-го числа закрывается трансферное окно. Так что ждём. По решению не знаю: может быть, он его уже принял. Если до конца трансферного окна ответа так и не будет, то логично, что это ответ «нет». После 7-го числа мы его заявить уже не сможем», — приводит слова Лахиялова «Рейтинг букмекеров».
«Легион-Динамо» выступает в ФНЛ-2, третьем по силе дивизионе.
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