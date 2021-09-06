Фёдор Емельяненко подал документы в магистратуру российского вуза

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник.

«Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура «Садоводство», на заочное отделение», — сообщил источник.

Подавшим документы предстоит сдать несколько экзаменов, по итогам которых в конце сентября пройдет зачисление.

Следующий бой Емельяненко проведёт 23 октября, соперником Фёдора Емельяненко станет Тимоти Джонсон. Не исключено, что для Емельяненко этот бой станет последним в карьере, хотя по контракту с лигой у него остаётся два поединка. Последний раз он появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда Фёдор на турнире в Японии досрочно победил Куинтона Джексона.

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