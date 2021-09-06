Промоутер объяснил, зачем решил устроить бой А. Емельяненко — Тарасов

Глава промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, зачем организации нужен боксёрский поединок с участием бойца MMA Александра Емельяненко и блогера Артёма Тарасова. Бой состоится 18 сентября.

«Провели анализ и поняли, что Емельяненко после годового простоя, как мне кажется, люди хотят видеть. Мы решили взять это на своё вооружение, позвали Артёма Тарасова.

Я помню, что в каком-то интервью Александр говорил, что, если дела будут совсем плохи, подерётся с Артёмом Тарасовым. Вот он и пришёл. Дела не настолько плохи, но мне кажется, что нам нужен этот бой, этот хайп.

Может быть, качество поединка пострадает, зрители не получат того, что могли бы получить, если бы это, например, был бой Саша Емельяненко – Ислам Каримов. Там была бы другая история. Но здесь Артём Тарасов со своей аудиторией, которая его во многом ненавидит», — рассказал промоутер в интервью YouTube-каналу Kimchi MMA.