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Магомед Исмаилов снял смешную инструкцию по защите от грабителей. Видео

Магомед Исмаилов снял смешную инструкцию по защите от грабителей. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов снял смешную инструкцию по защите от грабителей. Спортсмен отметил, что для уверенной обороны достаточно «всего лишь всю жизнь заниматься борьбой». В качестве партнёра по спаррингу выступил друг Исмаилова — Али Исаев.

1 октября у Исмаилова пройдёт второй бой с Владимиром Минеевым, их первый поединок, состоявшийся в октября 2018 года, завершился вничью. Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского. Также Гаджиев подчеркнул, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеевым — это главный бой за всю историю российских смешанных единоборств.

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