Магомед Исмаилов снял смешную инструкцию по защите от грабителей. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов снял смешную инструкцию по защите от грабителей. Спортсмен отметил, что для уверенной обороны достаточно «всего лишь всю жизнь заниматься борьбой». В качестве партнёра по спаррингу выступил друг Исмаилова — Али Исаев.

1 октября у Исмаилова пройдёт второй бой с Владимиром Минеевым, их первый поединок, состоявшийся в октября 2018 года, завершился вничью. Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского. Также Гаджиев подчеркнул, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеевым — это главный бой за всю историю российских смешанных единоборств.