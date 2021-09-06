Стерлинг заступился за Петра Яна в соцсетях

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг заступился за своего будущего соперника, экс-чемпиона организации Петра Яна.



Один из пользователей «Твиттера» назвал Яна «скучным бойцом», однако Стерлинг не согласился с таким мнением.



«Думаешь, что Ян скучный боец? Тогда я не знаю, что для вас было бы захватывающим. Вы — трудная толпа, которой невозможно угодить», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Матч-реванш Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября мск.



Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.