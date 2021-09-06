В UFC подтвердили бой Мераба Двалишвили и Марлона Мораеса

Пресс-служба UFC официально подтвердила, что грузинский боец UFC Мераб Двалишвили встретится с Марлоном Мораесом на турнире UFC 266 25 сентября 2021 года. Постер боя был опубликован в «инстаграме» UFC Russia.

Мераб Двалишвили идёт на серии из шести побед. В последний раз он появлялся в октагоне 1 мая 2021 года, победив Коди Стаманна единогласным решением судей. Всего на счету Двалишвили 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и четырежды потерпел поражение.



Марлон Мораес не появлялся в клетке с декабря 2020 года, когда он проиграл техническим нокаутом Робу Фонту. Это поражение стало для Мораеса третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 32 боя в ММА, в которых он одержал 23 победы, потерпел восемь поражений и один поединок закончил вничью.