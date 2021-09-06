Хирн: Джошуа сможет побить Фьюри

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что он уверен в победе своего подопечного в потенциальном объединительном поединке с Тайсоном Фьюри.



«Я верю, что Джошуа прогрессирует день ото дня. Он сможет побить Тайсона Фьюри. Этони недооценён. Он становился лучше от боя к бою, я обещаю, что он станет одним из величайших тяжеловесов всех времен. Кроме того, он милый парень, живущий правильной жизнью. Он хочет становиться лучше и как человек, и как боец. Стоит уважать это», — приводит слова Хирна BoxingScene.



Ранее Фьюри заявлял, что он хочет встретиться с Джошуа в декабре 2021 года. Впереди Джошуа ждёт поединок с Александром Усиком, а Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером.