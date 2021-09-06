Хамзат Чимаев показал фото с тренировки

Боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в «Инстаграме». Чимаев показал фотографию с тренировки.
«Идите как король или так, будто вам всё равно, кто король», — написал Чимаев в своём «инстаграме».
Чимаев проведёт следующий поединок с представителем Китая Ли Цзинляном, бой состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в ночь с 30 на 31 октября мск.
Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.
В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно. Ли Цзинлян за карьеру одержал 18 побед и потерпел восемь поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.
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