Би Джей Пенн: Хабиб ушёл слишком рано

Бывший боец UFC Би Джей Пенн считает, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов слишком рано принял решение завершить карьеру.



«Мне нравилось смотреть за боями Хабиба Нурмагомедова. Я не видел, чтобы он когда-либо называл себя величайшим легковесом всех времен, это не в его стиле. Но я скажу своё мнение о его карьере. Он ушёл слишком рано.



Есть бойцы, а есть спортсмены, и всё, что я хотел когда-либо — это драться, с кем угодно. Я не знаю, кто величайший легковес в истории… Я был здесь только чтобы драться», — написал Би Джей Пенн в «Инстаграме».



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.