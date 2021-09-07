Би Джей Пенн: Хабиб ушёл слишком рано

Бывший боец UFC Би Джей Пенн считает, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов слишком рано принял решение завершить карьеру.
«Мне нравилось смотреть за боями Хабиба Нурмагомедова. Я не видел, чтобы он когда-либо называл себя величайшим легковесом всех времен, это не в его стиле. Но я скажу своё мнение о его карьере. Он ушёл слишком рано.
Есть бойцы, а есть спортсмены, и всё, что я хотел когда-либо — это драться, с кем угодно. Я не знаю, кто величайший легковес в истории… Я был здесь только чтобы драться», — написал Би Джей Пенн в «Инстаграме».
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
- 7 сентября 2021
-
00:51
- 6 сентября 2021
-
23:32
-
22:06
-
20:47
-
20:02
-
18:52
-
17:41
-
16:29
-
16:01
-
15:34
-
15:31
-
15:01
-
14:31
-
14:03
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:12
-
08:50
-
08:30
-
08:00
-
00:48
- 5 сентября 2021
-
23:02
-
21:17
-
20:56
-
19:56
-
18:14
-
16:30
-
14:26
-
12:55
-
11:37
-
11:11
-
10:52