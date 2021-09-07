Николай Валуев оценил матчи России с Хорватией и Кипром и прокомментировал невызов Дзюбы

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил первые матчи сборной России по футболу под руководством Валерия Карпина. В рамках квалификации ЧМ-2022 Россия дома сыграла вничью с Хорватией (0:0) и на выезде обыграла Кипр (2:0), недавний капитан сборной Артём Дзюба не был вызван в команду.

«Безусловно, в столь короткое время наладить игровую модель с практически новыми в составе игроками очень сложно. Было много мнений относительно кандидатов в заявку. Не попали в состав старожилы сборной, перспективные игроки.

Представьте, какая моральная нагрузка выпала на Валерия Георгиевича Карпина, который не стал прогибаться под мнения агентов, СМИ, болельщиков. Он выбрал свой путь, грамотно обьяснил всем, почему не попали в сборную некоторые игроки. Вопрос в игровой форме, в игре, которую они показывают в своих клубах. Не побоялся довериться молодёжи. Видно, что он строит новую команду, молодую, перспективную, через результат. К тому же он подчеркнул, что место в сборной открыто для всех. Это импонирует.

Матч с хорватами провели неплохо. Поделили очки с одним из главных претендентов на первое место. С Кипром мне понравилась игра и настрой команды с первой минуты. Вот и здесь сказалось чутьё Карпина, который поверил Ерохину, постоянно забивающему за «Зенит» и сумевшему вытеснить из основы Дзюбу. Артёму, кстати не закрыта дорога в сборную, надо больше работать и доказывать, как и тому же Соболеву, своей игрой. Спады бывают у всех.

В целом оценю эти два матча на 4 с плюсом. Это наши парни, я им верю и буду поддерживать. Руководство РФС столкнулось с проблемами, пока они их решают. Удачи им только желаю!» — написал Валуев в своём «инстаграме».