Оливейра отреагировал на слова Гэтжи о «посмешище» в лёгком весе UFC
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра прокомментировал слова бывшего временного чемпиона лиги Джастина Гэтжи. Ранее Гэтжи заявил, что после ухода Хабиба Нурмагомедова лёгкий вес UFC стал посмешищем.
«Вот что я хочу сказать Гэтжи: делай свою работу, побеждай, пользуйся возможностями, как я. И я буду здесь со своим поясом. Вот как выиграешь девять боёв подряд, можешь начинать жаловаться Дане (Уайту, президенту UFC. — Прим. «Чемпионата»).
Я доминировал в бою с Фергюсоном и завоевал титул. За последние 11 лет я провёл 28 боёв в UFC. У меня было восемь побед подряд и рекорд по бонусам в UFC. Если я не имел права драться за титул, то кто?» — приводит слова Чарльза Оливейры издание BJPenn.com.
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