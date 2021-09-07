Оливейра отреагировал на слова Гэтжи о «посмешище» в лёгком весе UFC

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра прокомментировал слова бывшего временного чемпиона лиги Джастина Гэтжи. Ранее Гэтжи заявил, что после ухода Хабиба Нурмагомедова лёгкий вес UFC стал посмешищем.

«Вот что я хочу сказать Гэтжи: делай свою работу, побеждай, пользуйся возможностями, как я. И я буду здесь со своим поясом. Вот как выиграешь девять боёв подряд, можешь начинать жаловаться Дане (Уайту, президенту UFC. — Прим. «Чемпионата»).

Я доминировал в бою с Фергюсоном и завоевал титул. За последние 11 лет я провёл 28 боёв в UFC. У меня было восемь побед подряд и рекорд по бонусам в UFC. Если я не имел права драться за титул, то кто?» — приводит слова Чарльза Оливейры издание BJPenn.com.