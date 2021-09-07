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Нурмагомедов дал совет Махачеву перед боем с дос Аньосом

Нурмагомедов дал совет Махачеву перед боем с дос Аньосом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал совет Исламу Махачеву перед его поединком с Рафаэлем дос Аньосом. Бой Махачев — дос Аньос состоится на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября.

Нурмагомедов посоветовал Махачеву попытаться опрокинуть соперника в партер.

«Как я вижу этот бой — я бы хотел, чтобы Ислам в первых раундах его валил, дал ему борцовский прессинг. Было бы хорошо, чтобы Ислам «финишировал» его в партере — это вообще было бы шикарно. Потому что я не помню, чтобы дос Аньоса кто-то «финишировал» в партере. Над ним доминировали, но финиша не было. Если Ислам «финиширует» его и станет первым бойцом, кто это сделал, это будет очень большая заявка», — рассказал Нурмагомедов после турнира Eagle FC 40.

Махачев занимает пятое место в рейтинге легковесов UFC, дос Аньос — седьмое.

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