Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Кавана: мне сказали, что Тайсон испугался драться с Холифилдом

Райан Кавана: мне сказали, что Тайсон испугался драться с Холифилдом
Комментарии

Райан Кавана, которому ранее удалось организовать выставочный поединок с участием легендарных американских боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса, рассказал, что Тайсон испугался третьего поединка с Эвандером Холифилдом.

«Мы знаем, что Майк хочет устроить бой с Ленноксом Льюисом. Мне сказали, что Майк испугался драться с Эвандером. Я из нескольких надёжных источников слышал, что Майк слишком напуган. Он думает, что Эвандер его нокаутирует», — приводит слова Каваны Sky Sports.

Напомним, Майк Тайсон и Эвандер Холифилд провели два поединка. В 1996 году Холифилд нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал чемпионом. Год спустя Тайсон заработал дисквалификацию в скандальном поединке, после того как откусил кусок уха сопернику.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021