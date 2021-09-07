Райан Кавана: мне сказали, что Тайсон испугался драться с Холифилдом

Райан Кавана, которому ранее удалось организовать выставочный поединок с участием легендарных американских боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса, рассказал, что Тайсон испугался третьего поединка с Эвандером Холифилдом.

«Мы знаем, что Майк хочет устроить бой с Ленноксом Льюисом. Мне сказали, что Майк испугался драться с Эвандером. Я из нескольких надёжных источников слышал, что Майк слишком напуган. Он думает, что Эвандер его нокаутирует», — приводит слова Каваны Sky Sports.

Напомним, Майк Тайсон и Эвандер Холифилд провели два поединка. В 1996 году Холифилд нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал чемпионом. Год спустя Тайсон заработал дисквалификацию в скандальном поединке, после того как откусил кусок уха сопернику.