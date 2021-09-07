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А. Емельяненко — о брате: Фёдор отказывается со мной драться — понимает, что не выиграет

А. Емельяненко — о брате: Фёдор отказывается со мной драться — понимает, что не выиграет
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос о готовности подраться со своим братом Фёдором, если бы ему предоставилась такая возможность.

«Подрался бы с ним, если бы была такая возможность? Подрался бы. Но мы же выходим не на дуэль, стрелять друг друга или резать ножами. Мы пропагандируем спорт, показываем мастерство, технику.

На тренировках мы работали прямо в полную силу, не жалея друг друга. Это тот же самый тренировочный процесс, только на ринге. Но в целом я ничего такого не вижу. Чисто спортивный интерес. Но он отказывается. Он не будет со мной драться — понимает, что не выиграет», — сказал Александр Емельяненко в интервью на канале Hustle MMA в YouTube.

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