Тайсон Фьюри ответил Энтони Джошуа, обещавшему поколотить его

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC, британец Тайсон Фьюри отреагировал на интервью соотечественника Энтони Джошуа, в котором тот обещал поколотить его.
«Джошуа даже не способен потушить сигарету. Ему просто не хватит смелости, чтобы драться с таким человеком, как я. Я так и сказал Эдди Хирну (промоутеру Энтони Джошуа. — Прим. «Чемпионата»): разница между мной и Джошуа в том, что он бизнесмен, а я спартанец. И я покажу ему это, когда выйду на ринг.
Я полностью уничтожу этого бодибилдера. Этот бой не продлится шесть раундов, я быстро с этим покончу. Джошуа это понимает, да вся его команда это понимает. Вот почему Эдди Хирн кружил вместе с ним вокруг меня на протяжении последних десяти лет», — сказал Фьюри в интервью на канале The Overlap в YouTube.
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