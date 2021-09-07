Аспиналл поделился мнением о фаворите боя Нганну — Ган
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Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл поделился мнением о фаворите предстоящего поединка между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и временным чемпионом UFC в тяжёлом весе Сирилем Ганом.
«Мне кажется, Ган преподаст урок Нганну. Это моё личное мнение. А вообще у бойцов перед поединком с Фрэнсисом пробуждается сильный страх. Но так как Ган и Нганну долгое время были спарринг-партнёрами, фактор страха не будет таким сильным. При этом Сириль очень сильный боец с точки зрения техники.
Очевидно, что Фрэнсис очень хорош и является сильным соперником, поэтому я не удивлюсь, если победу одержит именно он. Но если бы мне пришлось выбирать, то мой выбор пал на Гана», — приводит слова Аспиналла Give me Sport.
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