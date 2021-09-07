Пэдди Пимблетт бросил вызов Джейку Полу и назвал его сосиской

Скандальный дебютант UFC, 26-летний британец Пэдди Пимблетт высказался о боксёрском поединке между видеоблогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли, в котором Джейк одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
«Смотрел ли я бой Пола и Вудли? Нет, я не трачу своё время на такую дрянь. Единственное, что я увидел, так это то, как Вудли ловит его кулаком и почти отправляет в нокаут. Мне уже довелось услышать мнение некоторых людей, что Вудли ограбили. Нужно и впрямь одерживать крайне убедительные победы — иначе тебя ограбят.
Что я думаю о Джейке? Да он сосиска. Завтра я буду драться с ним и одержу верх», — сказал Пимблетт на канале MMA Crazy в YouTube.
Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
Для Джейка бой с Тайроном стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.
Пимблетт до подписания контракта с UFC успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а недавно раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, за что получил множество неприятных сообщений в социальных сетях. В дебютном бою в американском промоушене он нокаутировал бразильца Луиджи Вендрамини.
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