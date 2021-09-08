Хабиб опубликовал совместное фото с Аленичевым, Титовым, Павлюченко, Сычёвым и Ширко

32-летний российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с легендарными бывшими российскими футболистами Александром Ширко, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Романом Павлюченко и Дмитрием Сычёвым, а также комментатором Виктором Гусевым, которое было сделано на стадионе московского «Спартака» после матча 6-го тура группового этапа отбора к ЧМ-2022 между сборной России и Мальты (2:0).

«Вот с этой командой выезжаю на любые дворовые разборки по футболу) У меня даже свой комментатор будет) Рад был знакомству, легенды», — гласит комментарий Хабиба к публикации в «Инстаграме».

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).



Следующие матчи отбора ЧМ-2022 пройдут в октябре. 8 октября сборная России сыграет со Словакией, а 11 октября – со Словенией.