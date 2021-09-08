Николай Валуев высказался о матче Россия – Мальта

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил матч сборных России и Мальты, состоявшийся вчера, 7 сентября, в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России одержала победу со счётом 2:0.



«Как я и говорил вчера, я не футбольный специалист, высказываюсь как болельщик. Итак, Россия – Мальта… Бывает сложно. Игра не даётся… Но двоечку пробили, три очка завоевали. Мы рады, возможно не хватило зрелищности и одного гола, но в данном матче результат важен. Поздравим с победой сборную России.



Отмечу Гильерме. Его спасение было ключевым, игровики поймут, как сложно перестроиться в той ситуации. Есть законы биомеханики… Кстати, уже три матча наша сборная не пропускала. Идёт работа над сочетанием игровых связок. Сегодня тренер угадал с заменами. Движемся дальше, шаг за шагом. Зрелище совместно с результатом, надеюсь, придёт. А пока, повторюсь, есть результат», — написал Валуев в своём «инстаграме».

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