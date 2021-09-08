«Два терминатора». Подписчики оценили фото Геннадия Головкина с Арнольдом Шварценеггером

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Головкин стоит рядом с известным голливудским актёром, бывшим губернатором штата Калифорния Арнольдом Шварценеггером.

«Ничего, кроме уважения к легендарному Арнольду Шварценеггеру», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Геннадия Головкина.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Два терминатора».

«Гена, по-моему, с возрастом только молодеет».

«Легенду вижу справа».

39-летний Геннадий Головкин — серебряный призёр Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003) среди любителей. Действующий чемпион мира по версиям IBF (2015—2018, 2019 — н. в.) и IBO (2011—2018, 2019 — н. в.), бывший чемпион мира по версиям WBA (2010—2018), WBC (2016—2018), The Ring (2018—2018) в среднем весе. На его счету 41 победа, одно поражение и одна ничья в профессиональном боксе.