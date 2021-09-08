Дональд Трамп выступит в роли комментатора на поединке Холифилда и Белфорта

Экс-президент США Дональд Трамп выступит в качестве приглашённого комментатора на поединке бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Эвандера Холифилда и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта. Бой пройдёт во Флориде в ночь с 11 на 12 сентября.



Комментарий Трампа будет транслироваться в рамках платной трансляции.



«Мне нравятся отличные бои, я люблю великих бойцов. С нетерпением жду встречи с ними в этот субботний вечер и рассчитываю поделиться своими мыслями по этому поводу. Вы не сможете пропустить это особенное событие», — приводит слова Трампа MMA Fighting.



Изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста на коронавирус у де ла Хойи он был заменён на Холифилда.

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