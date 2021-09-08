Хабиб Нурмагомедов объявил о следующем бое Шлеменко

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов объявил, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведёт следующий поединок в его промоушене Eagle FC. Соперником Шлеменко станет Артур Гусейнов.

«А вот и обещанное подписание от Eagle FC. Считаю, что это один из самых интересных поединков уходящего года! 17 октября в Сочи, на Красной поляне. На следующий день после боя Минеев — Исмаилов. В клетку выйдут два ярчайших ударника нашей страны, на боях которых выросло целое поколение. Александр Шлеменко против Артура Гусейнова», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографиям бойцов.

Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

37-летний Шлеменко провел 74 поединка по правилам ММА, одержал 60 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признан несостоявшимся. В активе 37-летнего Гусейнова 26 побед, 1 ничья и 10 поражений.