Александр Емельяненко прокомментировал свои слова о бое с братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал свои слова в адрес брата, легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко. Ранее Александр заявил, что готов провести поединок с Фёдором.

«Касаемо брата — вопросы к брату, я не отказываюсь от своих слов. Ничего личного, просто пропаганда спорта. Право выбора предоставляю Фёдору, я готов. Ни о чём не жалею», — приводит слова А. Емельяненко «Матч ТВ».

Александр Емельяненко последний бой провёл в июле 2020 года, уступив Магомеду Исмаилову. Следующий поединок он проведёт по правилам бокса, 18 сентября его соперником станет блогер Артём Тарасов. Фёдор Емельяненко не выходил в октагон с декабре 2019 года, 23 октября он сразится с Тимоти Джонсоном, бой возглавит кард турнира Bellator в Москве.